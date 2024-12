Pronosticipremium.com - Il mercato si scalda: anche Retegui tra gli obiettivi della Roma

Leggi su Pronosticipremium.com

Il campionato di Serie A è tornato in campo dopo la pausa natalizia, con un turno ricco di big match che possono incidere sul proseguimentostagione. Le partite Lazio-Atalanta, Juve-Fiorentina e Milan-, infatti, sono tutte decisive in ottica classifica. Ma non è solo il campionato a tenere banco in questi giorni, perché con l’arrivo di gennaio èil momento delle indiscrezioni ditra le big di Serie ATra i tanti rumors di, uno dei più rilevanti riguarda l’attaccante argentino Mateo, bomber dell’Atalanta. L’addio di Jhon Duran all’Aston Villa il prossimo gennaio potrebbe infatti scatenare una serie di trattative che coinvolgono, cone Juventus pronte a contenderselo. Secondo quanto riportato da CaughtOffside.com, l’Aston Villa sarebbe intenzionata a cedere Duran, e la cifra ottenuta dalla sua vendita potrebbe finanziare l’acquisto di uno degli attaccanti più ambitiSerie A.