Anteprima24.it - Il centro anziani di San Pietro senza una direzione: Santocchio (FdI) critica l’amministrazione comunale di Scafati

Tempo di lettura: 2 minutiLa questione deldi San, che da quasi due mesi si trovauna gestione legittima a seguito delle dimissioni del comitato di gestione del 13 novembre, continua a sollevare polemiche. Mario, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a, ha espresso la sua preoccupazione e indignazione per la situazione.“È davvero incomprensibile e, sotto alcuni aspetti, strumentale la missiva inviata da assessore e dirigente che invita, non si capisce bene chi, a indire nuove elezioni per ildi San”, ha detto.“Non possiamo non rilevare – prosegue– che non spetta all’indizione delle elezioni. Questo comportamento appare come un ulteriore tentativo di deresponsabilizzazione.