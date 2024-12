Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di gennaio 2025

Un promettente inizio d’anno nuovo con letargateBD; J-POP! Si riparte il 2con l’arrivo in libreria, fumetteria e in tutti gli store online di Shin Nosferatu di RRobe alias Roberto Recchioni, edito a marchioBD come “J-POPpresenta”. L’acclamato autore di Battaglia e Il Corvo: Memento mori reinterpreta a fumetti una icona intramontabile della cinematografia horror: Nosferatu.Approda poi sugli scaffali a marchio J-POPl’atteso josei Firefly Wedding di Oreco Tachibana. Un originale romance ambientato in epoca Meji che vede l’unione, del tutto imprevista, tra una giovane nobildonna e un folle e letale assassino.Lo sceneggiatore de La Ragazza bruciata firma un altro thriller ad alta tensione: Endroll back! La miniserie in tre volumi sarà disponibile all’interno di un elegante cofanetto.