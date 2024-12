Drammatico incidente in provincia di Latina | mamma 36enne elitrasportata Feriti due bimbi di 9 e 6 anni

Leggi su Dayitalianews.com

Gravea Fondi: quattro, una donnain ospedaleÈ di quattroil bilancio del gravestradale avvenuto in via Diversivo Acquachiara, a Fondi, dove due vetture, una Toyota Yaris e un suv Chevrolet, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.Coinvolti una donna e due bambiniAd avere la peggio è stata una donna di 36che viaggiava sulla Yaris insieme ai suoi due figli, una bambina di 9e un bambino di 6. Sull’altra vettura si trovava un uomo di 66, anch’egli rimasto ferito.Intervento dei soccorsiSul luogo dell’sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai. Data la gravità delle condizioni della donna, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma.