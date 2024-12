Ilgiorno.it - Dolce Natale in vetta alla classifica. Il tennistavolo festeggia e sogna

Uninper ildi Pieve Emanuele che domina la Serie A2. Un ritorno al futuro per una gloriosa squadra che nel passato ha dominato a livello nazionale e che oggi è risorta grazienuova dirigenza. La VisionOttica New TT Pieve Emanuele è capolista in solitaria del campionato di Serie A2, dopo aver vinto 4-2 in casa con Parva Domus Asdtt Marco Polo di Mazzano (Brescia) e puntapromozione nella massima serie. Bene è andata anche la squadra che milita nella Serie B1 e che ha ha battuto per 5-3 la Tt Vigevano 1999. Fondata nel 2016 da Andrea Paoletti, Federico Palumbo, Riccardo Piras e Valentin Dobai la società VisionOttica New TT Pieve Emanuele è cresciuta rapidamente, coinvolgendo ogni anno un numero crescente di bambini, ragazzi e adulti. "Siamo affiliatiFederazione italiana(fitet) e i nostri atleti partecipano a competizioni nazionali, regionali e provinciali, sia individuali che di squadra.