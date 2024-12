Gamberorosso.it - Da Melbourne al Gippsland. Ecco cosa e dove mangiare durante un viaggio in Australia

Se l’del gusto ha una capitale, questa è senza dubbio. Accogliente e viva, il primo luogo da visitare per captarne vibrazioni e anima è il suo mercato principale: il famoso Queen Victoria Marketbatte il cuore (non solo gastronomico) della città. Al servizio degli abitanti dida oltre 140 anni, il Vic Market (o Queen Vic, come viene affettuosamente chiamato l’anticomercato) è stato aggiunto alla National Heritage List per i suoi legami con i primi coloni e per la sua capacità restare al servizio dei cittadini fino a oggi attraversando tendenze, mode, terremoti politici e sociali. Qui sono oltre 600 le piccole imprese locali che vendono di tutto: trovate frutta e verdurana, pesce fresco in decine e decine di specie, carne di canguro e dei pregiati manzi locali, food truck che propongono da piatti di pesce fino alle ciambelle dolci, birrifici e perfino gelatieri italiani.