Ilfattoquotidiano.it - Cremona, anziano colto da un arresto cardiaco durante il pranzo di Natale: salvato da un militare dell’Arma

Il tradizionaledi, trascorso in famiglia tra risate e convivialità, ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 80enne di, colpito da unil pomeriggio. L’uomo, ancora seduto a tavola, si è improvvisamente accasciato sulla sedia, smettendo di dare segni di vita. Tra i presenti un appuntatodei Carabinieri, in servizio presso il comando provinciale di, ha immediatamente notato la postura innaturale e il silenzio improvviso dell’, comprendendo che qualcosa non andava. Nonostante i tentativi iniziali di rianimarlo si siano rivelati vani, ilha proseguito con le procedure di soccorso.Dopo aver disteso l’uomo a terra, constatando l’assenza di battito, ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione.