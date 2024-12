.com - Basket B nazionale / Fabriano e Jesi entrambe in trasferta prima del derby

Leggi su .com

La Ristopro a Chiusi ospite del San Giobbe, l’Academya San Severo. Iniziata ala prevendita per ilVALLESINA, 28 dicembre 2024 – RistoproAcademyprovano a smaltire i panettoni con l’ultimo impegno dell’anno solare che porteràa San Severo mentresarà a Chiusi ospite del San Giobbe.QUIFallUltime due gare del girone d’andata: domenica a Chiusi ospite del San Giobbe e poi il 5 gennaio 2025 ilcasalingo con. Per quest’ultimo è già aperta la prevendita. I cartai lo giocheranno in casa tra le mura amiche del PalaChemiba domenica 5 gennaio. La società comunica che la prevendita sarà acquistabile dai tifosi biancoblu solo presso Tabaccheria delle Fontanelle e presso lo Janus Point (Salari Assicurazioni, viale Martiri della Libertà 66) ai seguenti orari: da lunedì a giovedì 9:30-12:30, venerdì 17:30 19:30, sabato solo il 4 gennaio 2025 9:30-12:30.