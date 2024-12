Lanazione.it - Aveva tentato di rapire una bambina piccola. Disposto il percorso sanitario per l’uomo arrestato

Leggi su Lanazione.it

Resta in carcereche la scorsa settimana ha seminato il panico in centro città, rischiando di finire linciato dalla folla. Lo hanno salvato i carabinieri della compagnia di Sarzana coordinati dal maggiore Luca Panfilo strappandolo di peso dal pericoloso capannello di persone seriamente intenzionate a farsi giustizia., Gianluca Cometti,di strappare dal passeggino una bimbain via Bertoloni e dopo stato messo in fuga dalle grida della mamma si è diretto in piazza Matteotti proseguendo nel suo inspiegabile show. Prima ha preso per mano un bimbo che stava giocando e una volta rimproverato da alcuni adulti presenti si è diretto verso una commerciante strappandole la sciarpa dal collo. Quando la situazione si fatta ormai insostenibile un gruppo di persone lo ha accerchiato e sono volate spinte e colpi.