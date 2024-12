Secoloditalia.it - Attivista “femen” a seno nudo prova a rubare il Bambin Gesù dal presepe del Vaticano (video)

Una vergognosa protesta «per richiamare l’attenzione sui crimini di guerra della Russia contro ii ucraini», si legge sul sito del movimento femminista fondato a Kiev nel 2008, un gesto squallido, inutile e offensivo nei confronti della comunità cristiana. Ieri mattina un’ucraina di– movimento femminista di protesta fondato a Kiev nel 2008 – ha tentato un assalto alello, ildelallestito in mezzo a piazza San Pietro, in. La 25enne è stata bloccata prima che riuscisse a raggiungere la capanna dove si trovavano le statue, e arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Durante l’assalto si è spogliata, rimanendo con indosso solo i pantaloni, e due scritte sul corpo: «Where is my child» sul petto e «Putin is war criminal» sulla schiena.