Rompipallone.it - Arriva il primo grande colpo in Serie A: bruciata la concorrenza

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 28 Dicembre 2024 22:57 di redazioneA sorpresaildel calciomercato invernale tra due squadre diA: ecco il nome e le cifreNel bel mezzo dell’ultima giornata diA per quanto riguarda l’anno solare 2024, èta la notizia di un trasferimento tanto atteso nel mercato interno del nostro campionato. In una serata dove gli occhi di tutti erano sul big match tra Lazio Atalanta, varie testate hanno riportato la notizia del passaggio del calciatore da una squadra all’altra con tanto di cifre e formula utilizzata.CalciomercatoA,l’acquisto: è quasi ufficialeSono parecchie le squadre che stanno cercando di puntellare la rosa in vista dell’ultima fondamentale metà di stagione. In campionato i punti cominciano a pesare parecchi tra scontri diretti e gare tesissime mentre in Europa ci si avvicina prepotentemente alla fase finale dei giorni con solamente il Bologna ormai fuori da tutto mentre le altre sono ancora in corsa anche per una qualificazione diretta.