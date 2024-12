Ilfattoquotidiano.it - Antichi giochi: dal rimbalzello al nascondino, così si divertivano i bambini greci e romani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Massimo ArcangeliIlL’apologeta cristiano Minucio Felice, in un dialogo (Octavius, III, 5-6) trascritto in coda ai sette libri dell’Adversus nationes di Arnobio (come liber octavus attribuito a quest’ultimo) nel solo codice sopravvissuto delle due opere, testimonia di un gruppo diesultanti sul litorale ostiense, alle foci del Tevere, tutti presi a far saltellare sassi piatti sulla superficie dell’acqua:Sed ubi eundi spatium satis iustum cum sermone consumpsimus, eandem emensi viam rursus versis vestigiis terebamus, et cum ad id loci ventum est, ubi subductae naviculae substratis roboribus a terrena tabe suspensae quie scebant, pueros videmus certatim gestientes testarum in mare iaculationibus ludere. Is lusus est testam teretem, iactatione fluctuum levigatam, legere de litore, eam testam plano situ digitis comprehensam, inclinem ipsum atque humilem quantum potest, super undas inrotare, ut illud iaculum vel dorsum maris raderet enataret, dum leni impetu labitur, vel, summis fluctibus tonsis, emicaret emergeret, dum adsiduo saltu sublevatur.