Addio Napoli accordo raggiunto | si attende solo l’annuncio ufficiale

Mercatoultimissime – Ilsi prepara ad affrontare il mercato di gennaio, con il primo colpo in uscita piazzato. SiIlè pronto a dare avvio al mercato di riparazione che comincerà tra pochi giorni: Manna, direttore sportivo degli azzurri, è pronto a regalare ad Antonio Conte pedine fondamentali per concludere al meglio una stagione iniziata nel migliore dei modi.Prima di aggiudicarsi colpi però, è importante fare spazio in rosa: la dirigenza azzurra sta cominciando a sfoltire la rosa, anche per via della presenza di alcuni calciatori che sono volenterosi a trovare più minutaggio, cosa non possibile in maglia azzurra.Tanti sono i nomi segnati sul taccuino sia in entrata che in uscita e, ora che il calciomercato comincia ad entrare nel vivo, vedremo molti movimenti interessanti anche in ottica, che cerca rinforzi.