2025: l'anno dei 32 giorni di ponti festivi (e di tanto riposo)

Ilsi prospetta un anno da record per gli amanti dei. Con l’incredibile opportunità di guadagnare ben 32dinuovo si preannuncia come un vero paradiso per chi sogna di unire weekend lunghi esenza troppi sforzi. Non si tratta solo di ferie estive o di qualche ponte pasquale: iloffre una combinazione perfetta die week-end che permetteranno ai più fortunati di fare scelte strategiche per massimizzare il proprio tempo libero.Tratà nazionali, feste civili e“ad hoc” grazie a quel mix magico diche cadono di martedì o giovedì, sarà possibile pianificare ben 32di pausa, con l’aggiunta di lunghi weekend per recuperare energia e magari dedicarsi ai viaggi o a qualche hobby trascurato.Ipiù vantaggiosi: come fare i conti con le datePer esempio, se l’1 gennaio – Capodanno – cade di mercoledì, con una giusta “incastonatura” di ferie si può fare ponte fino al weekend successivo.