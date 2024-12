Puntomagazine.it - Verso il 2025. In piano di rilancio per il territorio della Cisal Caserta

Leggi su Puntomagazine.it

Ferdinando Palumbo, ha lanciato questa mattina un appello forte e deciso per il futuro delIl Segretario Generale, Ferdinando Palumbo, ha lanciato questa mattina un appello forte e deciso per il futuro del, delineando le priorità del sindacato per il. Nel suo intervento ha sottolineato l’urgenza di superare atteggiamenti di rassegnazione e di affrontare le sfide con un approccio coeso e concreto.Le priorità per ilIl sindacalista ha messo in evidenza alcune direttrici fondamentali su cui il sindacato intende concentrarsi:Attrattività industriale• Tornare a essere uncompetitivo per gli insediamenti industriali è una priorità assoluta. Palumbo ha criticato l’abitudine di “accompagnare le chiusure” senza proporre soluzioni reali, invitando i sindacati stessi a farsi promotori del cambiamento.