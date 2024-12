Lanazione.it - Venti anni fa lo Tsunami di Phuket, la vacanza tragica di due versiliesi: coppia uccisa dalla furia del mare

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 27 dicembre 2024 – Fra le 220mila vittime accertate, provocato dallochefa colpì diversi nazioni del Sud Est asiatico, Thailandia e dintorni, ci furono anche 54 italiani, che avevano deciso di trascorrere le vacanze di fine anno in quei luoghi ‘scoperti’ e valorizzati con il passa parola dalle agenzie di viaggio da almeno un decennio. Fra i 54 italiani, due: il geometra Carlo Bergamini e la moglie Lidia Koch. Laabitava a Montigiano, nella zona collinare di Massarosa. Incon loro c’era anche la professoressa Carla Lazzereschi, originaria di Lucca, ma conosciuta a Massarosa perchéprima, all’epoca della prima giunta di sinistra guidata dal sindaco Guglielmo Da Prato, aveva ricoperto l’incarico di assessore alla cultura: la docente si salvò miracolosamente, quando rientrò in Italia, le servì molto tempo per superare lo choc di quella maledetta, iniziata con il sorriso e i pensieri leggeri e conclusasimente per i suoi amici.