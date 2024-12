Quotidiano.net - Vent’anni fa lo tsunami, l’Asia si ferma in ricordo delle 220mila vittime

Leggi su Quotidiano.net

Dall’Indonesia allo Sri Lanka, dall’India alla Thailandia e negli altri Paesi affacciati sull’Oceano Indiano ieri è stato un giorno di lutto inoltre 220 miladellopiù letale della storia. Unancora vivo di quelle onde alte come grattacieli piombate sulle coste all’improvviso nel 2004 la cui eco rimane nelle ferite e nei drammi non ancora sopiti, tra il dolore per i morti, l’angoscia per i dispersi e i sensi di colpa dei sopravvissuti. E anche rabbia per una macchina di prevenzionecatastrofi allora carente e tardiva. A dare il via alle commemorazioni è stata l’Indonesia, al suono di una sirena di prima mattina, alla stessa ora in cui un potentissimo terremoto di magnitudo 9.1 al largo della costa occidentale dell’isola indonesiana di Sumatra generò onde enormi che travolsero anche Sri Lanka, India, Thailandia e altri nove Paesi dell’area, conanche in luoghi lontani come la Somalia.