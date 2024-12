Tpi.it - Torino, coppia di coniugi si suicida insieme: tre anni fa la figlia si era tolta vita per le violenze sessuali subite da un parente

A Orbassano, in provincia di, duedi 64 e 59si sono tolti lanell’auto parcheggiata nel garage di casa. Circa trefa la loro unica28enne si era impiccata a causa delle incancellabili sofferenze che si portava dentro per leda unquando era una bambina.Lo scorso 5 dicembre i due genitori – Alessandro Giacoletto, 64, stimato e apprezzato medico di famiglia, e Cristina Masera, 59, farmacista – avevano raccontato la loro storia a un quotidiano locale, L’Eco del Chisone. Avevano riferito che mai si erano accorti degli abusi subiti dalla. La giovane, a 23, aveva cominciato a soffrire di ansia e attacchi di panico, ma solo trefa aveva rivelato al padre e alla madre l’origine del suo malessere, per poi togliersi lanel febbraio del 2022.