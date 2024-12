Ilrestodelcarlino.it - Rimini sempre più digitale. Fibra ottica nelle periferie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I grandi eventi come il Capodanno e la Notte Rosa, oppure le fiere da record come Ecomondo e Sigep. Sono solo alcune delle manifestazioni che attirano in città svariate migliaia di persone, richiedendo uno sforzo non indifferente per gestire l’impatto, l’accoglienza e i conseguenti flussi di traffico. Maavrà presto uno strumento in più per rispondere a queste sfide in maniera efficiente: la tecnologia. A spiegare la connessione tra grandi eventi e digitalizzazione dei servizi urbani è Mattia Morolli, assessore comunale ai Lavori pubblici e alla transizione. Che, nei giorni scorsi, ha festeggiato un traguardo importante: secondo ICity rank 2024 – la ricerca annuale sulla trasformazionedei 108 comuni capoluogo, realizzata da Fpa –si colloca tra le 30 città italiane ‘altamente digitalizzate’.