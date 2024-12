Perseguita e denuncia la moglie per falsi reati perché vuole lasciarlo | lo stalker è un poliziotto

Leggi su Dayitalianews.com

Un film già visto: lui che nonaccettare la separazione da lei e quindi inizia arla, pedinarla eizzarla. Il problema è che loin questione è proprio un, che invece dovrebbe essere il primo a contrastare questo fenomeno odioso. In seguito ad approfondite indagini il gip del Tribunale di Prato ha disposto l’uso obbligatorio del braccialetto elettronico per l’uomo, nonché il divieto di avvicinamento ai luoghi normalmente frequentati dalla vittima come la sua abitazione, il posto di lavoro e le case di parenti e congiunti con l’accusa di atti persecutori verso la, con la quale è in fase di separazione.La vicenda delIn un comunicato il procuratore Luca Tescaroli ha elencato tutte le accuse, accertate, nei confronti dell’ispettore della polizia di Stato che in più occasioni si sarebbe appostato sotto casa dellae avrebbe effettuato almeno 6 segnalazioni con Youpol, l’app perre anonimamente, chiedendo l’intervento dei poliziotti nella casa dellasegnalando detenzione di stupefacenti e non precisati atti di violenza, denunce che si sono rivelate sempre false.