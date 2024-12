Lettera43.it - Perché le crociate nostrane contro Musk sbagliano bersaglio

Leggi su Lettera43.it

«Elonè un rischio per la sicurezza nazionale?», si chiedeva il New York Times pochi giorni fa. Il padrone di Tesla, Starlink e X coltiva nuovi amici ogni giorno che passa. In ogni Paese in cui decide di mettere becco nelle faccende di politica interna con i suoi puntuti tweet.la magistratura in Italia,lo «stupido» Olaf Scholz in Germania,Keir Starmer in Gran Bretagna. In pochi si salvano dagli strali divia X. Giusto Donald Trump e pochi stimati estremisti di destra, come quelli dell’AfD, l’unico partito che può salvare la Germania, ha detto. Anche se dimentica di spiegare chi è che dovrebbe poi salvare tedeschi e il resto del mondo da personaggi che non piacciono nemmeno a Marine Le Pen.Elon(Getty Images).Trump mette le cose in chiaro: a comandare è luiMa c’è poco da argomentare, il Signor X è in preda a se stesso.