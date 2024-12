Anteprima24.it - Napoli Est: oggi finale eventi con la NCCP al Teatro Pierrot

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi chiudecon un doppio appuntamento alin via Angelo Camillo De Meis a Ponticelli la rassegna di NataleEst Fest promossa dalla VI Municipalità Barra, San Giovanni e Ponticelli organizzata dalla associazione Giano Bifronte.Alle 18:30 va in scena lo spettacolo di cabaret “Made inest “con un parterre di artisti straordinari, fra cui Ciro Giustiniani, Enzo Fischietti, Floriana De Martino & Luisa Esposito, tutti artisti fortemente legati al territorio che rappresentano la tradizione comica napoletana.A seguire, alle 21:00, sul palco salirà ad esibirsi La Nuova Compagnia di Canto Popolare, che porterà in scena “Quanno Nascette Ninno”.Questo spettacolo rappresenta un viaggio musicale attraverso i momenti più rappresentativi del Natale: dalla nascita di Gesù alla visita alla mangiatoia, passando per i doni dei pellegrini, la fuga in Egitto e le novene natalizie.