Mutanda-Avellino ufficiale il rinnovo | i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minutoNoah ZulaKasongo e l’ancora insieme fino al 2027. La società ha ufficializzato ilcon il classe 2005. “L’U.S.1912 rende noto che Noah ZulaKasongo ha sottoscritto con il club un contratto da calciatore professionista – si legge nella nota – Tale vincolo avrà durata fino al 30 giugno 2027. Nato il 21 giugno 2005 il calciatore tedesco, di origini congolesi, è arrivato all’per il settore giovanile dopo un percorso nei vivai di Schalke 04 e Napoli.Nel suo percorso in biancoverde ha contribuito alla vittoria del campionato della formazione primavera 3 ed in questa stagione ha esordito in prima squadra collezionando 6 presenze nel girone C di serie C, con a referto un gol contro la Juventus Next Gen, ed una presenza in coppa italia di serie c.