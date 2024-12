Morta per le esalazioni del monossido in Friuli | Montemurlo in lutto per l’ex insegnante delle medie

Leggi su Corrieretoscano.it

piange una niova vittima deldi carbonio, a Forni di Sopra in. Patrizia Pontani, la donnaper le, infatti, è stata per tanti annidi matematica e scienze alla scuola media Salvemini – La Pira, dove ha prestato servizio fino a quattro anni fa, quando è andata in pensione.Il sindaco Simone Calamai, appresa la triste notizia, ha voluto esprimere la vicinanza e il cordoglio dell’amministrazione comunale e della comunità, per la scomparsa. Inoltre, il sindaco è riuscito a contattare il fidanzato della figlia, Laura Chisciotti, ricoverata insieme al padre Maurizio, all’ospedale di Trieste, per accertarsiloro condizioni di salute. “Questa mattina ho sentito Marco, il fidanzato di Laura. Ho voluto esprimergli la vicinanza mia e della comunità montemurlese in questa enorme tragedia.