Mistermovie.it - Mister Movie | Massimo Boldi da Povertà ad Icona del Cinepanettone: “Christian De Sica un Amico”

Leggi su Mistermovie.it

Il periodo natalizio porta con sé una tradizione consolidata per molte famiglie italiane: riunirsi davanti alla televisione, sotto una calda coperta, pronti a scegliere il “” da guardare.: Un Volto Indimenticabile del Cinema Comico Italianoclass="wp-block-heading">Tra i protagonisti indiscussi di questo genere cinematografico, spicca la figura di, un attore capace di regalare sorrisi e risate a intere generazioni.Gli Inizi: Dalla Batteria al Cinemaclass="wp-block-heading">In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera,, che il prossimo anno compirà 80 anni, ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita, dall’infanzia ai successi cinematografici, passando per momenti personali significativi. L’attore ha raccontato i suoi inizi, quando per sbarcare il lunario faceva l’autista, con il supporto della moglie Marisa: «Per arrotondare facevo l’autista – ha raccontato– all’inizio mi aiutava la mia adorata Marisa: lei era farmacista, mentre io batterista.