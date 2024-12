Secoloditalia.it - Manovra, l’impatto su Pil e tasse. Freni (Lega) smonta le fake della sinistra: “Hanno perso il senso della realtà”

Unache guarda alla crescita, tenendo fermi i due capisaldi di metodo e di merito: serietà e riduzione. Nel giorno in cui laarriva al Senato dopo il via liberaCamera e la pausa natalizia, è il sottosegretario al ministero dell’Economia, Federico, a sgomberare il campo dalla «narrazione»e a ribadire che, come le precedenti, anche questa legge di Bilancio guarda oltre l’immediato e il facile tornaconto.: «Asmarrito il»«Io credo che il futuro dipenda da ciò che facciamo nel presente. È finita la stagione delle misure a singhiozzo, o di quelle utili solo a raccogliere con», ha sottolineatointervistato dal CorriereSera. «Guardiamo avanti con la consapevolezza che ci sono ancora tante risposte da dare al Paese.