Magazziniere tirocinante per prodotti di metallo

Azienda commerciale diincon sede a Seveso ricerca 1. La risorsa, costantemente affiancata dal tutor, verrà inserita in magazzino e sarà formata nella preparazione ordini clienti, confezionamento, smistamento articoli e controllo ricezione merci fornitori. Si richiede diploma di maturità, Office base, patente B. Si offre iniziale tirocinio scopo inserimento. Inviare candidature con cv allegato a [email protected] , citando il riferimento dell’annuncio di lavoro 14SEP243. Azienda di produzione etichette adesive con sede a Nova Milanese ricerca 1 addetto produzione e magazzino. La risorsa si occuperà di produzione, taglio, confezionamento etichette e attività di magazzino con relative consegne presso i clienti utilizzando il mezzo aziendale. Si richiede esperienza nella produzione in genere e in possesso della patente B.