Lazio-Atalanta Serie A | tv streaming probabili formazioni pronostico

è una partita della diciottesima giornata diA e si gioca sabato alle 20:45:, diretta tv e.Nell’ultima di campionato del 2024 i riflettori sono principalmente puntati sull’Olimpico, dove va in scena una sfida tra due bellissime realtà di questo torneo:. La Dea ormai non può più essere definita una sorpresa: ci sono anche gli uomini di Gian Piero Gasperini per lo scudetto e lo dimostra il fatto che al giro di boa siano da soli in vetta alla classifica (raggiunta quota 40 punti, due in più del Napoli di Antonio Conte e tre in più rispetto all’Inter campione in carica, che ha però una gara in meno).A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itNon ci sono più aggettivi per descrivere ciò che sta facendo l’: domenica scorsa, grazie al gol decisivo di De Ketelaere, i bergamaschi hanno portato a casa l’ennesimo successo (3-2), addirittura l’undicesimo consecutivo (striscia vincente più lunga nella storia del club in massima).