Ultimouomo.com - La Serie A di basket sta tornando interessante

Leggi su Ultimouomo.com

È la sera del 12 novembre quando i tre volte campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano toccano uno dei punti più bassi degli ultimi anni. Una sconfitta al supplementare sul campo del fanalino di coda di Euroleague - l’ALBA - nonostante un vantaggio che più volte ha toccato la doppia cifra e una lista di assenze, tra le fila dei tedeschi, tale da costringere il coach di Berlino a una rotazione ridottissima, con solo sette giocatori oltre i 10’ di gioco. Con la doppia vittoria sulla Virtus Bologna e sul Real Madrid nelle giornate precedenti un ricordo quasi sbiadito, quella sera il record di Milano in Europa (3-6) lasciava presagire un’altra stagione in cui la squadra di Messina avrebbe dovuto guardare all’Italia per trovare soddisfazioni e vittorie.In un mese e mezzo, però, molto è cambiato.