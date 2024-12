Ilrestodelcarlino.it - La Clementina si arrende allo strapotere di Bologna

0 Parziali: 25-21, 25-17, 25-11 VTB FCREDIL : Taiani 10, Bongiovanni 1, Frangipane 11, Tellaroli 14, Fucka 8, Pulliero 8, Cavicchi 1, Saccani 3, Malossi, De Paoli, Neriotti, Laporta L1, Melega L2. All. Ghiselli.2020: Belegni 4, Usberti 5, Barbolini 8, Calza 2, Tomasetig 11, Fabbo 1, Luciani, Casarin, Giuliani, Boari, Bastari, Sposetti L1, Pieralisi L2. All. Moretti Arbitri: Rosignoli e Mazzocchio Una volenterosa, ma inesperta- orfana di Malatesta - non può niente contro. Le marchigiane riescono a reggere un set e mezzo poi si devonoredel muro e dell’attacco delle ragazze di coach Ghiselli. Per lunghi tratti le giocatrici anconetane giocano alla pari delle rivali. "Abbiamo perso una partita contro l’avversario più forte del campionat.