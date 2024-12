Golssip.it - Kean: “Il razzismo è dappertutto. Mio figlio Marley mi ha cambiato. Leao grande amico”

Intervistato dal Corriere della Sera, l'attaccante della Fiorentina Moiseha parlato dele anche della musica: È andato via di casa a 13 anni. «E sono dovuto andare in convitto. Mamma non voleva mandarmi perché fuori casa facevo i danni. Lasciarmi andare per lei era difficile. Alla fine, l’ho convinta e adesso è fiera di avermi ascoltata». Lei ha avuto allenatori dilivello, da Allegri a Mancini, sino a Spalletti. Chi è quello che le ha lasciato di più? «Tuchel al Paris Saint Germain. Quando si è fatto male Icardi, ha chiesto di me e ero scioccato all’idea di andare in una squadra con così tanti campioni. Tuchel mi ha fatto subito debuttare e all’intervallo, dopo un primo tempo così e così, è venuto da me per incoraggiarmi. Alla seconda partita, la prima al Parco dei Principi, l’ho ripagato con una doppietta.