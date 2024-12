Lapresse.it - Kazakistan: Mosca, droni ucraini su Grozny durante caduta aereo

Milano, 27 dic. (LaPresse) –ladell’della Azerbaijan Airlines, avvenuta il giorno di Natale, “ida combattimentostavano effettuando attacchi terroristici contro le infrastrutture civili nelle città die Vladikavkaz”. Lo ha affermato il capo dell’Agenzia federale russa per il trasportoDmitry Yadrov, come riporta Ria Novosti. A causa degli attacchi sulla cittadina cecena “è stato introdotto il regime di ‘copertura a tappeto’ nell’area dell’aeroporto di, che prevede il ritiro immediato di tutti gli aerei dallo spazio specificato”, ha aggiunto Yadrov. Il pilota avrebbe fatto due tentativi andati a vuoto di far atterrare l’e avrebbe quindi deciso di procedere verso l’aeroporto di Aktau.