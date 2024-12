Liberoquotidiano.it - Il giorno giusto per un'impresa ardita: Branko, il segno da... tutto per tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ecco "Le stelle di", l'oroscopoperdi venerdì 27 dicembre 2024 Ariete Anche in questi ultimi giorni l'attenzione va al lavoro ma anche ai doveri sociali che fanno parte della vostra vita. Accende l'entusiasmo questa Luna prima nello Scorpione poi in Sagittario. Passionale e romantica insieme, e voi avete bisogno di vivere un'atmosfera da film d'amore, mentre i familiari preferiscono l'argomento “interesse”. Se non ve la sentite di chiarire con i soci, allontanatevi con i vostri amici. I viaggi sono favoritiil periodo. Toro È ancora stressante la Luna in Scorpione, ma solo per qualche ora di questo venerdì che comunque porta grande intensità nella vita emotiva, che si riflette nei tipi di persone e di situazioni in cui vi trovate. Qualche incontro potrebbe provocare sentimenti a cui non siete abituati, ma sono comunque esperienze positive.