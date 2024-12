Ilgiorno.it - Il “Centro carni“ al mercato Wagner: "Una passione nata 60 anni fa"

di Marianna VazzanaMILANO"Mio padre ha messo piede per la prima volta in una macelleria quando aveva 7. In Puglia. Andava a bottega come si usava allora". E, forse, Francesco Dibenedetto bambino non pensava che quello sarebbe diventato il suo lavoro della vita. Era il 1964. Da allora sono passati 60. Adesso non solo ha alle spalle decenni di esperienza ma ha pure tramandato la suaal figlio. "Io ho raccolto il suo testimone", dice appunto il figlio Daniele, che tiene le redini del “Dibenedetto“ alcomunale coperto, il più antico della città, fondato nel 1929. Suo padre torna a dispensare consigli ma oggi è lui, trentaseienne, a “regnare“ oltre il banco, affiancato dalla moglie Licia, dalla madre Teresa e dal dipendente Angelo. Un’impresa di famiglia, insomma, in piazzada 25