Fiat, Alfa, Lancia e Maserati. In uno spot l'amore per l'Italia

ROMA (ITALPRESS) – Con unoRomeo,confermano il proprio impegno nelle fabbriche nazionali, rinnovando così il loro legame indissolubile con. Sulle note del brano “Si può fare” di Angelo Branduardi, le immagini si susseguono a un ritmo incalzante, mettendo in luce il viaggio che i quattro marchi hanno intrapreso oltre cento anni fa, intrecciando le loro storie industriali con quella del nostro Paese. Un viaggio fatto di salite e discese, come nella vita di ciascuno di noi, eppure destinato a durare ancora molto a lungo. Protagonisti del filmato i modelli più recenti dei marchi italiani di Stellantis, che sfrecciano su strade incastonate tra paesaggi mozzao dello Stivale, raccogliendo la gloria dei trionfi sportivi e dei primati. Protagoniste del video e del futuro dei rispettivi Brand la500,– che sarà prodotta anche nella versione ibrida a Mirafiori – e la Pandina che continuerà a essere prodotta nel sito di Pomigliano d’Arco fino al 2030 per poi lasciare spazio alla Nuova Pandina.