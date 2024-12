Scuolalink.it - Concorso scuola secondaria PNRR1 DDG n. 2575/2023: guida alle assunzioni e abilitazioni

Leggi su Scuolalink.it

Ilper la, regolato dal DDG n., introduce modalità innovative per l’immissione in ruolo, rivolgendosi sia ai vincitori abilitati sia a quelli non abilitati. I candidati abilitati accedono direttamente a un contratto a tempo indeterminato, inclusi quelli delle classi diaggregate definite dal DM 255/. Invece, i vincitori non abilitati seguono un percorso specifico per ottenere l’abilitazione prima dell’assunzione definitiva. Le graduatorie pubblicate tra il 31 agosto e il 10 dicembre 2024 consentonofino al 31 dicembre dello stesso anno, con possibilità di estensione nel 2025. Requisiti di partecipazione e percorso dei vincitori Per partecipare al, gli aspiranti dovevano soddisfare requisiti specifici. Oltre agli abilitati, erano ammessi: Candidati con laurea e tre anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi cinque anni, di cui uno nella classe dirichiesta.