Concertone di Capodanno? No Notte della Taranta | Roberto Gualtieri sbertucciato da tutta Italia

Ha rischiato di cantarsela e suonarsela da solo. Di più: a un certo punto sembrava che a Roma ildisaltasse. Sarebbe stato un capolavoro. Dopo la cacciata del rapper Tony Effe per mano del sindaco demnon voleva esibirsi più nessuno. E invece alla fine ilci sarà e ci saranno anche i cantanti, che non è secondario. La sera del 31 dicembre al Circo Massimo si alterneranno Gabry Ponte, la Pfm, l'Orchestraccia e l'orchestra popolare “La”. Lo ha comunicato ufficialmente, con un certo affanno, l'amministrazione comunale. Sul palco ci saranno anche Mariachiara Belardo e Don Cash. Si attende la conferenza stampa di presentazione dell'evento per capire cosa dirà il sindaco, negli ultimi giornipiù del solito. Intanto sui social si grida già al «flop mondiale»: «Ma chi sono questi?».