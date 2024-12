Catanzaro tragico schianto in galleria | muore un ragazzo di 15 anni altri 6 giovani feriti

Leggi su Dayitalianews.com

Non accenna a fermarsi la scia di sangue sulle strade italiane, dove in questi giorni di festività natalizie sono state stroncate molte vite soprattutto dissimi. E purtroppo sonossime le persone rimaste coinvolte in unscontro in località Piterà di, costato la vita ad un 15enne. Solo pochi giorni fa in località San Pietro a Maida, sempre in provincia di, duessime morirono dopo un incidente, restando intrappolate nell’auto che poi prese fuoco.Il drammaticoinSecondo quanto riferito dall’Ansa, l’incidente si è verificato la notte tra il 26 e il 27 dicembre in unadella strada statale 109 che conduce in Sila. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, un’Audi A4 e una Lancia Y.