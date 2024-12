Sport.quotidiano.net - Beffa finale. Bisoli ha la “pareggite“. Brescia frena ancora

Le Rondinelle lottano, inseguono, intravedono la vittoria che manca da due mesi, ma, alla fine, si devono accontentare del 3-3 contro il Modena. La sfida con la sua ex squadra offre aindicazioni contrastanti: "Abbiamo preso gol inconcepibili, ma lo spirito della ripresa è quello giusto e anche il pubblico lo ha capito", il commento. Da una parte la squadra è riuscita a ritrovare il gol ed ha messo in mostra carattere. Dall’altra la difesa si è dimostrata troppo facilmente perforabile, mentreuna volta non sono arrivate le reti degli attaccanti. Morale: terzo pareggio di fila per il successore di Maran. L’incontro parte subito su buoni ritmi e gli emiliani lasciano il segno alla prima, vera occasione con Gerli. La gara si mette così in salita per i padroni di casa che hanno il merito di non disunirsi: così arriva la gran sventola di Verreth che ristabilisce la parità superando Sassi.