Pronosticipremium.com - Atalanta su Raspadori, Roma avvisata: 25 milioni e mercato da scudetto

Leggi su Pronosticipremium.com

Se il mese di dicembre doveva essere quello per mettersi in sicurezza, cosa tutto sommato fatta con le vittorie contro Lecce, Parma e Braga, gennaio sarà un mese di fuoco per la. Il derby della capitale aprirà le danze, seguito dai match contro Bologna, Genoa e Udinese, con anche le ultime due del girone di Europa League con AZ Alkmaar e Eintracht Francoforte. Un menù accompagnato dalla presenza fissa di un calcioche si prospetta intenso per i giallorossi, alla ricerca anzitutto di un ricambio di Dovbyk.Un Beto scontento rimane un’opzione più che valida, ma il preferito è Giacomo. Duttilità offensiva che piace a Ranieri e tanta voglia di rilanciarsi da parte del giocatore, chiuso dalla presenza di Lukaku e Simeone nel Napoli. Lac’è, ma una notizia lanciata da Libero potrebbe cambiare le carte in tavola: su Jack piomba l’, squadra ormai specializzata nel far spiccare estrosi trequartisti, chiedere a Lookman, De Ketelaere, Samardzic e Zaniolo per conferme.