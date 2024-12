Ilrestodelcarlino.it - Arriva la tassa di soggiorno: "Così finanzieremo interventi anche per le strutture ricettive"

Ora visitare Ascoli avrà un prezzo. Le Cento Torri si uniscono al gruppo di comuni che in questi anni ha introdotto la ‘city tax’, ovvero una quota da pagare per soggiornare come turista nella città. La Giunta comunale ha quindi approvato l’istituzione dell’Imposta dinel Comune di Ascoli, che dovrà ora essere deliberata dal Consiglio comunale. Si tratta di una vera e proprioa carico di coloro che alloggiano nelle, dunque alberghi, hotel e bed&breakfast situati sul territorio comunali. Per quanto riguarda il prezzo ci sono ancora delle ombre. Il Comune specifica che si procederà applicando i criteri di gradualità in proporzione al prezzo sottostando ai termini stabiliti dal ‘regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta di’,in questo caso in attesa di approvazione da parte del Consiglio.