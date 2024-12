Tg24.sky.it - Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, ricerche riprendono con il sorvolo. Speranze ridotte

Ancora nessuna traccia di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i dueromagnolida domenica 22 dicembre in un canalone sula 2.700 metri. Lequesta mattina grazie anche al miglioramento della situazione meteo che invece nei giorni scorsi, a causa del forte vento, ha reso più complesse le operazioni di soccorso non rendendo possibile effettuare undell'area dove dovrebbero trovarsi i due escursionisti. Intanto una squadra di soccorritori della Guardia di Finanza ha tentato un avvicinamento via terra, con gli sci, al Vallone dell’Inferno, dove domenica pomeriggio i due romagnoli avevano comunicato di essere precipitati, ma una prima perlustrazione della zona non ha dato esito. Previsto un nuovodella zona nelle prime ore di questa mattina.