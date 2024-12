Zonawrestling.net - WWE: Becky Lynch pronta a tornare, uno spot Netflix anticipa il suo rientro a Raw

Leggi su Zonawrestling.net

potrebbe essere stata lontana dagli schermi WWE per mesi, ma ha appena scosso il mondo del wrestling con una sorprendente apparizione in una nuova pubblicità diper Raw. Lo, trasmesso durante la copertura della NFL su, ha presentato la lineup per il debutto di Raw sulla piattaforma di streaming il 6 gennaio, e vederetra i nomi ha fatto parlare i fan. La pubblicità ha mostrato alcune delle più grandi star della WWE, tra cui Cody Rhodes, Roman Reigns, Rey Mysterio, Liv Morgan, Jey Uso, Bayley, Naomi e Gunther. Tuttavia, la presenza diè stata il colpo di scena definitivo. Assente dal 27 maggio a causa del suo status di free agent, la Multi-Campionessa ha lavorato dietro le quinte su cambiamenti creativi ed è attesa per un ritorno con un personaggio rinnovato.