Lanazione.it - Torna il Presepe Vivente questo pomeriggio, giorno di Santo Stefano

Arezzo, 26 dicembre 2024 – Dopo l'annullamento di domenica scorsa per il maltempo, come da tradizione,ildi. La manifestazione si snoderà lungo i vicoli del centro storico castiglionese con oltre 100 comparse per un magico salto nel passato Un’iniziativa, organizzata e promossa dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che è diventata, negli anni, una vera e propria tradizione capace di portare cittadini e visitatori alla scoperta degli angoli più belli e caratteristici della città. Dalle ore 17, figuranti e coreografie faranno rivivere il mistero della nascita di Gesù Cristo dando vita a quadri del passato che ricordano il palazzo di Erode, l’accampamento romano, le capanne dei pastori e la Natività: un magico salto indietro nel tempo, impreziosito anche dall’allestimento di scene tipiche della vita contadina della nostra terra, in un viaggio tra gli antichi mestieri artigianali.