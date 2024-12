Ilrestodelcarlino.it - Supermercati aperti nelle Marche a Santo Stefano

Ancona, 26 dicembre 2024 – Siamo nel pieno del periodo delle feste, delle grandi cene e delle liste della spesa infinite. Se però qualche ricetta è ancora incompleta e manca qualche ingrediente dell’ultimo minuto, parte la ricerca del supermercato aperto a. Ecco, quindi, la mappa di quali saranno iil 26 dicembre, divisi per provincia. Ancona Ad Ancona asi torna al lavoro in molti dei negozi della provincia. Tutti ia marchio Coop dopo il giorno di Natale resteranno chiusi anche per il 26. I due punti Lidl presenti in città, quello di via Amos Luchetti Gentiloni 7 e quello in via Statale 16 Adriatica, restano chiusi a. Variabili sono le aperture per i negozi a marchio Conad, decise in autonomia in base alle esigenze del territorio, è quindi valida l’opzione di consultare il sito che consente ai clienti di cercare il negozio aperto più vicino.