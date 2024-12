Scuolalink.it - Sostegno agli alunni con disabilità, Anief: ‘Solo il 30% dei supplenti è specializzato, situazione allarmante’

Leggi su Scuolalink.it

Il tema delcontorna al centro del dibattito con dati preoccupanti: su 110.000 docenti di, ben 80.000 non sono specializzati, una lacuna che compromette gravemente il diritto degli studenti cona un’istruzione adeguata. A lanciare l’allarme è Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’, che sottolinea l’urgenza di affrontare la questione con interventi concreti. Unaallarmante: insegnanti non specializzati e posti in deroga Secondo i dati Istat e del Ministero dell’Istruzione, meno del 30% deidiè adeguatamente formato per gestire la didattica rivoltacon. Questo vuoto formativo rappresenta un problema strutturale che si ripercuote sulla qualità dell’insegnamento. La presenza di 110.