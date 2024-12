Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria, motociclisti investono ragazza sulle strisce pedonali e scappano: il video dell’incidente e la fuga

Sono scappati dopo avere investito con la moto unadi 23 anni che stava attraversando la stradae adesso la polizia locale li sta cercando. È quanto accaduto ala notte tra Natale e Santo Stefano. L’incidente si è verificato in pieno centro storico, sul corso Matteotti, nella parte alta del lungomare nei pressi del luogo dove è stato montato il palco per il capodanno Rai. Poco dopo la mezzanotte, infatti, laè stata travolta da una moto Kawasaki Ninjia di colore verde che, assieme a una Yamaha Fazer bianca, percorreva quel tratto stradale a una velocità elevata. I duenon hanno rallentato in prossimità dellee, dopo aver investito la giovane non si sono fermati per prestare soccorso.Lì vicino c’erano altre persone che hanno assistito all’incidente e hanno avvertito le forze dell’ordine e il 118.