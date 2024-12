Ilfattoquotidiano.it - “Ozempic Santa”: la foto di Natale di Elon Musk scatena le polemiche. E lui rivela: “Tecnicamente prendo Mounjaro, così non ho flatulenze né ruttini”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo scatto natalizio di, con tanto di barba bianca e abito rosso da Babbo, hato un putiferio sui social. Il motivo? Il CEO di Tesla e SpaceX si è autoproclamato “”,ndo di usare, un farmaco simile all’, per dimagrire. Un messaggio che ha sollevato un vespaio di, accusato di promuovere un’immagine distorta e pericolosa della lotta all’obesità.“Come Cocaine Bear, ma con Babbo!”, ha scritto ironicamentesu X, aggiungendo: “, ma non suona altrettanto bene“. Il miliardario ha poi condiviso unadella sua infanzia vestito da Babbo, commentando: “Come è iniziato vs come sta andando”. Il riferimento è ad un altro farmaco a base di semaglutide, il principio attivo che aiuta l’organismo a stimolare naturalmente il suo GLP-1 e ha come conseguenza una perdita di peso.