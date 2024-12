Game-experience.it - Nintendo Switch 2, un nuovo leak ha svelato i connettori e le colorazioni dei Joy-Con?

Le speculazioni sutinuano ad emergere ininterrottamente sul web,unche potrebbe averdei dettagli sul design dei Joy-e sulle loro. Sedo una foto che sta circolando online in queste ore, itroller della nuovasole si collegherebbero al corpo principale tramite un sistema magnetico, una novità rispetto al sistema di aggancio meccanico utilizzato nella prima generazione.Anche il colore dei Joy-è stato oggetto di rumor: si parla di Nero Opaco come opzione base, accanto a una variante più vivace Blu-Arancione, che potrebbe diventare un tratto distintivo dellasole. L’immagine che mostra il presuntonettore laterale dei Joy-proviene da una fonte non verificata, descritta come un “giornalista sotto copertura”.Sebbene vi sia il rischio che la foto sia stata creata utilizzando l’intelligenza artificiale, i dettagli sembrano allinearsialtri rumor recenti, come alcune custodie per2 viste online.