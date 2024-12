Bergamonews.it - Natale in casa Cupiello, BellaFesta o Lucio Dalla? La tv del 26 dicembre

Per la prima serata in tv, giovedì 26, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “in”.Vincenzo Salemme rende omaggio a Eduardo De Filippo mettendo in scena una delle commedie più celebri e amate del drammaturgo napoletano e vestendo i panni del protagonista, Luca, come sempre assorbito, a pochi giorni da, nel rito dolceamaro di allestire il presepe.RaiDue alle 21 proporrà “”, condotto da Pierluigi Diaco. Sarà un confronto generazionale tra cinque coppie (Lino Banfi e la figlia Rosanna, Simona Izzo e la nuora Cristina Congiunti, Nadia Rinaldi e la nipote Maria Isabella Marangoni, Flora Canto e la nonna Diana, e Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica Amodei, si sfideranno tra di loro in prove di canto e ballo. Rossella Erra estrarrà i numeri per far giocare le coppie familiari in gara, il cast di boomer e generazione Z di “BellaMa’” in studio e tutto il pubblico in platea), ci sarà un super ospite come Christian De Sica, che canterà e racconterà come passa e ha passato le feste in famiglia.